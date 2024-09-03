Силы ПВО РФ за ночь сбили два БПЛА над Брянской и Калужской областями

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО за ночь сбили два БПЛА самолетного типа над Брянской и Калужской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ", – отметили в ведомстве.

В ночь на 2 сентября силы ПВО уничтожили два украинских БПЛА. Один дрон был сбит над Белгородской областью, еще один – над Черным морем.

До этого средства ПВО РФ также сбили 158 украинских дронов над регионами России. Над территорией Курской области уничтожили 46 дронов. Еще 34 БПЛА были сбиты над Брянской областью, над Воронежской – 28 и над Белгородской областью – 14.