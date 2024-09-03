Два человека погибли и шесть пострадали при пожаре в пятиэтажке в Ставрополе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два человека погибли и шесть человек, среди которых трое детей, пострадали в пожаре, вспыхнувшем в пятиэтажке в Ставрополе. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Пожар произошел на улице Гражданской на третьем этаже пятиэтажного дома. Пожарные спасли 11 человек, 112 были эвакуированы.

К тушению пожара привлекались 37 человек и 14 единиц техники. Спасателям удалось локализовать возгорание на площади 70 квадратных метров и впоследствии ликвидировать открытое горение.

До этого кровля 14-этажного дома загорелась в Калининграде днем 2 сентября.

Возгорание было локализовано на площади 250 квадратных метров, в впоследствии пожар был полностью потушен. Из здания были эвакуированы 14 человек, из которых четверо жильцов были спасены из застрявшего лифта.