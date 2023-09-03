03 сентября, 23:22Происшествия
Неизвестные обокрали квартиру актрисы Юлии Рутберг
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Неизвестные обокрали квартиру актрисы Юлии Рутберг. Правоохранители начали проверку, пишет ТАСС со ссылкой на полицию.
"Злоумышленники взломали замок в квартире артистки Юлии Рутберг на площади Смоленской-Сенной, проникли в квартиру, откуда похитили деньги и драгоценности", – рассказали в правоохранительных органах.
По предварительной информации, преступники совершили кражу на сумму в несколько миллионов рублей.
Сотрудники полиции организовали проверку. Они намерены выяснить все обстоятельства случившегося.
Как отмечает издание, за помощью к правоохранителям обратился сын Рутберг, а сама актриса в настоящее время пребывает в Иркутске.
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