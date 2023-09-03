Фото: Москва 24/Никита Симонов

Неизвестные обокрали квартиру актрисы Юлии Рутберг. Правоохранители начали проверку, пишет ТАСС со ссылкой на полицию.

"Злоумышленники взломали замок в квартире артистки Юлии Рутберг на площади Смоленской-Сенной, проникли в квартиру, откуда похитили деньги и драгоценности", – рассказали в правоохранительных органах.

По предварительной информации, преступники совершили кражу на сумму в несколько миллионов рублей.

Сотрудники полиции организовали проверку. Они намерены выяснить все обстоятельства случившегося.

Как отмечает издание, за помощью к правоохранителям обратился сын Рутберг, а сама актриса в настоящее время пребывает в Иркутске.

Ранее вдова народного артиста РФ Александра Градского Марина Коташенко-Градская заявила в полицию об ограблении ее дома в деревне Новоглаголево. Уточнялось, что из дома украли посуду, стулья и проектор.

До этого в Милане обокрали бутик премиального бренда Hermes, из него вынесли четыре сумки на сумму 90 тысяч евро.



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