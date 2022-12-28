Россиянам рассказали, как обезопасить дом от краж на время отъезда

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Россиянам дали несколько советов, как защитить свой дом от злоумышленников на время отъезда в Новый год. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на директора направления "Умный дом" в компании "Дом.ру" Екатерину Гельфанд.

По словам эксперта, опустевшее жилье привлекает внимание воров, поэтому нужно создать видимость присутствия. Например, вынимать почту из ящика.

"Предупредите соседей о том, что уезжаете. Они будут начеку, если увидят кого-то подозрительного у вашей двери. Не оставляйте открытыми окна, даже если живете на высоком этаже", – посоветовала специалист.

Кроме того, Гельфанд рекомендует установить умные камеры видеонаблюдения, которые подключаются к мобильному приложению и позволяют следить за происходящим в квартире из любой точки мира. При фиксации движения в помещении на телефон сразу же приходят уведомления.

Также специалист советует повесить в подъезде объявление о том, что ведется видеонаблюдение. По ее словам, даже при отсутствии камер это отпугнет злоумышленников.

Ранее эксперт объяснил, какие дачные участки привлекают воров больше всего. Директор департамента недвижимости федерального проекта "Цифровые СНТ" Федор Мезенцев отметил, что жертвами воров становятся хозяева дач, которые открыто показывают свое имущество и часто приглашают на участки непроверенных строителей.

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