Эксперт объяснил, какие дачные участки привлекают воров больше всего

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

После окончания дачного сезона на загородных участках заметно увеличивается число краж, однако некоторые владельцы дач рискуют пострадать из-за воров больше, чем другие, рассказал директор департамента недвижимости федерального проекта "Цифровые СНТ" Федор Мезенцев.

По словам эксперта, дачные поселки условно можно разделить на два типа: те, где люди живут круглый год, и те, куда владельцы участков практически не приезжают с середины ноября до начала мая. Именно второй тип прежде всего привлекает воров, пояснил Мезенцев.

"Риски взлома повышаются, когда в поселке нет признаков жизни. Желательно, чтобы зимой территория была освещена, а дороги почищены, тогда возникает впечатление, что в поселке кто-то живет, хотя бы охранник. Когда на территории поселка порядок, это отпугивает потенциальных жуликов", – сказал он в интервью радио Sputnik.

При этом чаще всего жертвами воров становятся хозяева дач, которые открыто показывают свое имущество и часто приглашают на участки непроверенных строителей, уверен эксперт. По его словам, среди таких строителей иногда попадаются те, кто не столько работает, сколько смотрит, где и что плохо лежит.

"Поработав день, два или неделю, они могут наведаться по окончании дачного периода. Обычно это ноябрь и декабрь. Такие залетные строители уже прекрасно знают, на каком доме установлена видеокамера, а где стоит муляж, где живет собака, которая перебудит округу, и в каком доме или гараже есть чем поживиться", – отметил Мезенцев.

Ранее в "Росгосстрахе" рассказали, как правильно подготовить дачу к зиме. По словам специалистов, в связи с воровством на участках в страховую компанию зимой обращаются порядка 10% граждан.



Как обезопасить дачу от воров

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