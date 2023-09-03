Взрыв прогремел в городе Рени на Украине – СМИ

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Сильный взрыв был слышен в городе Рени Одесской области Украины, в котором находится морской торговый порт. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на местные издания.

Подробности произошедшего пока не приводятся. На данный момент воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины.

Ранее СМИ сообщали о мощном взрыве в Одессе. Какие-либо подробности случившегося или информация о разрушениях инфраструктуры также не приводились.

В ночь на 30 августа взрывы были слышны в Киеве, Одессе, Кривом Роге Днепропетровской области, а также в Черкасской и Кировоградской областях Украины.

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