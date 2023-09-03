СМИ сообщили о мощном взрыве в Одессе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Мощный взрыв прозвучал в Одессе в ночь на 3 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

Какие-либо подробности случившегося не приводятся. На момент публикации воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины.

Ранее сообщалось, что российская система противовоздушной обороны сбила ракету ВСУ над Бердянском Запорожской области. Пострадавших и разрушений в результате произошедшего нет.

До этого ВСУ обстреляли село Долгое в Белгородской области. Украинские войска дважды атаковали населенный пункт взрывными устройствами, сброшенными с беспилотников.