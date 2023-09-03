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Информация о "минировании" Киевского вокзала в Москве оказалась ложной
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Информация о "минировании" Киевского вокзала в столице оказалась ложной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Так, специалисты завершили проверку в здании вокзала, во время которой не было обнаружено взрывоопасных предметов или каких-либо взрывчатых веществ.
Ранее сообщалось о том, что в здании Киевского вокзала проводится эвакуация в целях безопасности после поступившего сообщения о "минировании".
До этого угроза "минирования" поступала в Государственный академический Большой театр России. Для обследования здания на место вызывали кинологов.
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