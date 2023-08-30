Ежедневный поезд Москва – Симферополь будет курсировать до начала декабря

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Дополнительный ежедневный поезд № 177/178 Москва (Павелецкий вокзал) – Симферополь будет курсировать до начала декабря 2023 года. Об этом сообщается в телеграм-канале компании "Гранд Сервис Экспресс".

В сообщении уточнили, что поезд из Симферополя продолжит курсировать вплоть до 5 декабря, из столицы – до 7 декабря. При этом поезд не будет ездить из Москвы в период 8–26 октября, из Симферополя – с 6 по 24 октября.

Отмечается, что поезд в основном состоит из плацкартных вагонов. Также в состав включены вагон-ресторан и штабной вагон. Всего в движении на осень по данному маршруту остается четыре поезда.

"Пассажиры могут воспользоваться двухэтажным поездом № 27/28, поездом № 159/160, который составлен из новых купейных вагонов с душем, дополнительным поездом № 177/178, а также регулярным поездом № 91/92 Москва – Севастополь, который до 3 ноября курсирует через день, с 5 ноября – ежедневно", – заключили в компании.

Ранее сообщалось, что дополнительный поезд № 159/160 "Таврия" продолжит курсировать между Москвой и Симферополем и после сентября. При этом новое время в пути до Крыма будет сокращено на четыре часа.

Также стало известно, что холдинг "Российские железные дороги" весной 2024 года планирует запустить из Москвы два новых туристических поезда. В частности, С 27 апреля следующего года пассажиры смогут проехать на поезде "Две губернии". Он проследует по маршруту Москва – Воронеж – Липецк – Москва.

Дополнительный поезд "Таврия" запустят между Москвой и Симферополем с 5 июля