Движение в Босфорском проливе приостановлено из-за поломки шедшего на Украину судна

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Фото: AP Photo/Emrah Gurel
В Босфорском проливе приостановили движение судов из-за поломки сухогруза, который следовал из Стамбула на Украину. Об этом со ссылкой на береговую охрану Турции сообщает РИА Новости.
Уточняется, что речь идет о грузовом судне Briza длиной 107 метров. На место происшествия оперативно направили спасательные буксиры. В настоящее время сухогруз безопасно поставлен на якорь.
Накануне движение судов в Босфорском проливе было приостановлено из-за 173-метрового сухогруза Lady Zehma, который сел на мель в 40 километрах от берега. К месту происшествия было направлено несколько спасательных буксиров.
Позднее судно отбуксировали в направлении района Ахыркап для ремонта. По данным береговой охраны Турции, причиной инцидента стал отказ руля.
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