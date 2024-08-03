Опасность атаки БПЛА отменили в Курской области

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Опасность атаки беспилотников в Курской области отменена, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

"Внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", – написал он.

Власти сообщили об опасности атаки дронов накануне в 23:01. Тогда говорилось, что в небе над Курской областью продолжает работать ПВО, и уже сбито шесть украинских БПЛА самолетного типа.

Всего за ночь российские средства ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников над Ростовской областью, 8 – над Курской, 9 – над Белгородской, 17 – над Орловской, 2 – над Рязанской областями и по одному БПЛА над Воронежской областью, Азовским морем и Кубанью.

Ранее часть города Шебекино осталась без света, так как в результате обстрела была повреждена линия электропередачи. Также в результате атаки ВСУ загорелся многоэтажный дом.

При этом до этого село Устинка и город Шебекино Белгородской области подверглись атакам с воздуха со стороны ВСУ, в результате чего был госпитализирован с контузией и осколочными ранениями головы и плеча водитель автомобиля, которого атаковал дрон-камикадзе, а также 87-летняя женщина вместе с другим местным жителем. Последние пострадали из-за прямого попадания снаряда в один из частных домов, который впоследствии воспламенился.

