Среди версий пожара в центре Москвы рассматривается поджог

Пожарные ликвидировали огонь на Дубининской улице

Среди версий пожара в нежилом здании старой постройки на Дубининской улице в Москве рассматривается поджог, сообщает ТАСС.

В правоохранительных органах пояснили, что электротехническая версия исключена полностью, поскольку здание неэксплуатируемое и отключено от всех коммуникаций, включая электроснабжение.

"Основная версия – занесение открытого источника огня, не исключен умышленный поджог", – говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре в нежилом четырехэтажном здании на Дубининской улице поступило в 6:18. Сперва огонь полыхал на площади тысяча квадратных метров, затем его площадь увеличилась вдвое. В течение трех часов пожар локализовали и ликвидировали на площади в пять тысяч квадратных метров.

В результате ЧП пострадал спасатель МЧС. Сейчас он находится в больнице с легкими травмами.

Пожарные не допустили распространения огня на расположенную рядом автозаправку. К тушению были привлечены 24 единицы техники, порядка 70 человек личного состава и два вертолета Ка-32А Московского авиационного центра. Они сделали 40 заходов на очаг горения, сбросив 205 тонн воды. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.