Хлопок газа произошел в жилом доме под Владимиром

Следователи выясняют обстоятельства обрушения стен дома во Владимирской области. Об этом говорится на сайте СУ СК РФ по региону.
Инцидент произошел утром в субботу, 3 августа, в поселке Приозерный Вязниковского района. В двухэтажном многоквартирном доме произошло обрушение двух стен. По предварительной информации причина ЧП – попытка самостоятельного подвода газа к титану.
"От централизованного газоснабжения мужчина самовольно сделал разводку и подвел газ к титану. Данные работы проведены без привлечения специалистов газовой службы, не имея на то законных оснований", – сказано в сообщении.
Сведений о пострадавших не поступало.
В середине июля в пятиэтажном жилом доме в подмосковной Кубинке произошел хлопок в газовой плите. Инцидент случился на четвертом этаже, хлопком выбило входную дверь в квартиру. Один человек пострадал.
В мае два человека, в том числе ребенок, погибли в результате взрыва в 16-квартирном двухэтажном жилом доме в Каменском районе Ростовской области. Инцидент случился на улице Ленина в поселке Чистоозерный. Обрушилась кровля на площади 50 квадратных метров.
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