В многоквартирном доме под Смоленском произошел хлопок газа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В деревне Михейково Смоленской области в результате хлопка бытового газа пострадал один человек. Информация опубликована на сайте ГУ МЧС по региону.
Инцидент произошел вечером в среду, 27 февраля, в жилом многоквартирном доме. "В доме повреждены гипсовые перегородки, имеется пострадавший", – говорится в сообщении. Предварительно установлено, что пострадавший – хозяин дома. Его состояние оценивается как удовлетворительное.
Подобный инцидент произошел в середине февраля в Красноярке. Хлопок газа произошел в квартире на втором этаже трехэтажного строения на улице Кандагарской. Разрушены шесть квартир с первого по третий этажи. В доме находились 20 человек, 18 из них были эвакуированы. Два человека погибли. Предварительно установлено, что причиной случившегося могло стать нарушение техники безопасности или неисправность газового оборудования. СК возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
В январе взрыв прогремел в жилом доме в городе Шахты Ростовской области. Ударной волной были полностью разрушены четыре квартиры. Основной версией причины трагедии остается хлопок бытового газа.
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