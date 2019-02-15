Люди жили без регистрации во взорвавшемся доме в Красноярске

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У дома в Красноярске, который был разрушен в результате хлопка газа, имеется три собственника. Двое из них доставлены к следователю для допроса. Местонахождение еще одного владельца строения устанавливается.

В городскую администрацию обратились несколько человек, которые сообщили, что купили комнаты в этом здании. При этом в доме никто не был официально зарегистрирован, а документы на собственность у всех отсутствуют. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на вице-мэра Владислава Логинова.

"Это вопрос взаимоотношений этих людей с собственником дома, которые, видимо, отдавали деньги. Никаких документов о собственности у них нет", – заявил чиновник. По этой причине пострадавшие могут остаться без компенсаций.

В СК, в свою очередь, заявили, что здание, по сути, является самостроем. Первоначально владелец участка планировал построить дом площадью 137 квадратных метров из пяти комнат с гаражом. В результате был возведен трехэтажный дом с 30 квартирами. Мэрия несколько раз обращалась в суд с требованием признать строение незаконным и все иски выигрывала. Однако здание снесено не было.

Инцидент произошел вечером в четверг, 14 февраля, в частном секторе микрорайона Покровка в Центральном районе Красноярска. Хлопок газа произошел в квартире на втором этаже трехэтажного строения на улице Кандагарской. Разрушены шесть квартир с первого по третий этажи. В доме находились 20 человек, 18 из них были эвакуированы. Известно о двух погибших.

Дом не был газифицирован. Предварительно установлено, что причиной случившегося могло стать нарушение техники безопасности или неисправность газового оборудования. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").