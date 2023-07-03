11:13Транспорт
Движение восстановили на Нижегородской улице после ДТП с бетономешалкой
Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"
Движение по всем полосам возобновили на Нижегородской улице после инцидента с грузовым автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
"Движение восстановлено", – говорится в сообщении.
Утром 3 июля стало известно об опрокидывании автобетоносмесителя в районе дома № 52 на Нижегородской улице на юго-востоке Москвы. В связи с этим для проезда была доступна только одна полоса. На месте работали оперативные службы.
Ранее два грузовика столкнулись на 21-м километре МКАД, в результате чего один из большегрузов опрокинулся. Какое-то время из-за аварии на данном участке дороги были заняты 4 из 5 полос движения.
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