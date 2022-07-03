Несколько человек ранены во время стрельбы в ТЦ в Копенгагене

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В результате стрельбы в торговом центре Копенгагена пострадали несколько человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию.

"Мы находимся на месте, прозвучали выстрелы, несколько человек ранены. Всем необходимо держаться подальше от ТЦ "Филдс", – отметили в ведомстве.

Как сообщает агентство Reuters, один человек арестован в связи со стрельбой.

Ранее сообщалось, что не менее девяти человек, в том числе ребенок, были госпитализированы в результате стрельбы в американском штате Нью-Джерси, их состояние стабильное.

До этого стало известно, что три человека погибли и 17 были ранены в результате перестрелки у ночного клуба в американском городе Чаттануга в Теннесси. По данным полиции, двое погибших были застрелены, третьего насмерть сбила машина.

