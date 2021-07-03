Число погибших при обрушении дома во Флориде увеличилось до 22

Фото: AP/Mark Humphrey

Число погибших при обрушении 12-этажного жилого дома во Флориде увеличилось до 22 человек. Об этом пишет ТАСС.

Ранее было известно о 18 погибших в результате случившегося.

"Число жертв выросло до 22", – подтвердила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.

Многоэтажное здание частично рухнуло в городе Серфсайд, входящем в территорию Майами. Разрушенными оказались около половины из 130 расположенных в доме квартир.

Посольство России в Соединенных Штатах направило в Госдеп запрос о наличии российских граждан среди пострадавших при обрушении здания во Флориде.