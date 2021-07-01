Число погибших при обрушении дома во Флориде увеличилось до 18

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Число погибших при обрушении 12-этажного жилого дома во Флориде увеличилось до 18 человек. Об этом пишет ТАСС.

Ранее сообщалось о 12 погибших в результате случившегося.

"К сожалению, мы нашли тела еще двух погибших. Число погибших составляет 18", – сказала глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.

По информации властей, двое найденных погибших – дети в возрасте 4 и 10 лет.

Многоэтажное здание частично рухнуло в городе Серфсайд, входящем в территорию Майами. Разрушенными оказались около половины из 130 расположенных в доме квартир. До этого сообщалось о трех погибших и не менее девяти пострадавших.

Посольство России в Соединенных Штатах направило в Госдеп запрос о наличии российских граждан среди пострадавших при обрушении здания во Флориде.