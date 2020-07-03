Число погибших при оползне в Мьянме увеличилось до 172 человек

Фото: ТАСС/via www.imago-images.de/imago images/Xinhua

Число жертв оползня на карьере по добыче жадеита и нефрита на севере Мьянмы увеличилось до 172 человек, сообщает РИА Новости.

Еще 54 человека госпитализированы с травмами. Специалисты ведут поисково-спасательную операцию на месте оползня вторые сутки.

Ранее сообщалось о 162 погибших.

Об инциденте стало известно утром 2 июля. Спасательные службы Мьянмы предварительно установили, что камни обрушились со скалы высотой более 300 метров.

На месте происшествия продолжается спасательная операция. Под завалами могут оставаться люди. Сошедший оползень, предположительно, был вызван сильными сезонными дождями в регионе.

В начале июня из-за мощного оползня в Норвегии часть домов коммуны Алта оказалась в море. Как стало известно впоследствии, поселок преимущественно посещали дачники и в результате происшествия никто не пострадал.

