Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

16:25

Число погибших при оползне в Мьянме увеличилось до 172 человек

происшествия за рубежом

Фото: ТАСС/via www.imago-images.de/imago images/Xinhua

Число жертв оползня на карьере по добыче жадеита и нефрита на севере Мьянмы увеличилось до 172 человек, сообщает РИА Новости.

Еще 54 человека госпитализированы с травмами. Специалисты ведут поисково-спасательную операцию на месте оползня вторые сутки.

Ранее сообщалось о 162 погибших.

Об инциденте стало известно утром 2 июля. Спасательные службы Мьянмы предварительно установили, что камни обрушились со скалы высотой более 300 метров.

На месте происшествия продолжается спасательная операция. Под завалами могут оставаться люди. Сошедший оползень, предположительно, был вызван сильными сезонными дождями в регионе.

В начале июня из-за мощного оползня в Норвегии часть домов коммуны Алта оказалась в море. Как стало известно впоследствии, поселок преимущественно посещали дачники и в результате происшествия никто не пострадал.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать