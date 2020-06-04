Мощный оползень в Норвегии унес в море восемь домов

Мощный оползень, произошедший в коммуне Алта в Норвегии, унес в море восемь домов, сообщают "Дни.ру". По последним данным, никто не пострадал.

ЧП произошло во второй половине дня 4 июня в местечке Крокнес. Оползень шириной 650 метров унес в море дома расположенной там деревни и собаку. Питомца удалось спасти.

Отмечается, что в основном в деревне расположены дачные дома, куда жильцы приезжают в отпуск или на выходные. Одного человека эвакуировали из дома, который оползень не затронул.

Власти Алта создали кризисный штаб. Полиция временно запретила людям передвигаться по местным дорогам. Причина оползня неизвестна.

В начале февраля в результате схода лавины в Турции погибли 26 человек. Трагедия случилась на трассе Ван – Бахчисарай. Снежный оползень обрушился на пассажирский автобус и снес его с дороги.