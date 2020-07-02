Из-за оползня на шахте в Мьянме погибли 50 человек

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Не менее 50 человек погибло из-за оползня на нефритовой шахте в штате Качин, расположенной на севере Мьянмы. Об этом передает агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя местной администрации.

Уточняется, что множество людей остаются заблокированными в шахте после природного катаклизма.

В июне мощный оползень в Норвегии унес в море восемь домов. В основном в деревне были дачные дома, куда жильцы приезжают в отпуск или на выходные. Одного человека эвакуировали из дома, который оползень не затронул.