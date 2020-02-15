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Происшествия

15 февраля, 21:43

Группа российских туристов попала под лавину в Грузии

происшествия туризм

Группа российских туристов попала под лавину на грузинском горнолыжном курорте Гудаури, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, недалеко от села Садзели туристы пересекли запретную зону. Троих туристов удалось найти и доставить в безопасное место невредимыми

Поиски еще одной гражданки РФ велись всю субботу и продолжатся утром в воскресенье.

В начале февраля в результате схода лавины в Турции погибли 26 человек. Трагедия случилась на трассе Ван – Бахчисарай. Снежный оползень обрушился на пассажирский автобус и снес его с дороги.

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