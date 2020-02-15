Группа российских туристов попала под лавину в Грузии

Группа российских туристов попала под лавину на грузинском горнолыжном курорте Гудаури, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, недалеко от села Садзели туристы пересекли запретную зону. Троих туристов удалось найти и доставить в безопасное место невредимыми

Поиски еще одной гражданки РФ велись всю субботу и продолжатся утром в воскресенье.

В начале февраля в результате схода лавины в Турции погибли 26 человек. Трагедия случилась на трассе Ван – Бахчисарай. Снежный оползень обрушился на пассажирский автобус и снес его с дороги.