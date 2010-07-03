Увеличилось число пропавших без вести при паводках в Иркутской области

Число пропавших без вести при дождевых паводках в Иркутской области выросло до 15 человек.

"К сожалению, 20 человек погибли, 15 числятся пропавшими без вести", – цитирует ТАСС главу МЧС Евгения Зиничева, который выступил с докладом на совещании президента РФ с членами правительства.

Паводок в Иркутской области, где продолжает действовать режим ЧС, начался из-за сильных ливней. Вода постепенно уходит, однако вместе с этим растет число погибших. Спасатели продолжают осмотр затопленных домов. Около 200 жителей региона находятся в больницах. Основной диагноз пострадавших – переохлаждение.

Во время паводка в зоне подтопления оказались 96 населенных пунктов, пострадали более 10 тысяч жилых домов, в которых проживают почти 33 тысячи жителей.

Накануне власти региона заявили, что оказались не в курсе приближения паводка. А ранее Генпрокуратура сообщила, что при проверке нашла нарушения в работе органов МЧС и местного самоуправления во время бедствия.

В пресс-службе правительства региона 3 июля сообщили, что 6984 пострадавших получили единовременную материальную помощь. Общая сумма произведенных выплат составляет 69,8 миллиона рублей. Компенсация за частичную утрату имущества составляет 50 тысяч рублей, за полную – 100 тысяч рублей.

Паводки затронули и Красноярский край. В городе Канске оказались подтоплены 117 дачных участков и 59 придомовых территорий. В среду, 3 июля, река Бирюса подтопила село Покатаево Абанского района – уровень воды там поднялся до 480 сантиметров при критических 450. На месте работает оперативные группы МЧС России и пожарно-спасательной части.

