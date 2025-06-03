В Запорожской области более 600 тыс абонентов остались без электричества после атаки ВСУ

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В Запорожской области 600 тысяч абонентов остались без электричества после атаки ВСУ. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

Глава Запорожской области уточнил, что без электроснабжения временно остаются 457 населенных пунктов области.

"Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры", – добавил Балицкий.

Ранее сообщалось, что более 100 тысяч жителей в 150 населенных пунктах Херсонской области остались без электричества в результате атаки ВСУ. В частности, электроснабжение пропало в Геническом, Новотроицком, Ивановском и Нижнесерогозском муниципальных округах. Без света остаются 44 социально-значимых объекта.

Вскоре специалисты начали восстановление схем подачи электроэнергии в Херсонской области. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, осколками сбитых БПЛА были повреждены новая подстанция в Геническом районе Херсонской области, а также подстанция в Мелитопольском районе Запорожской области.

