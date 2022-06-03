Пожар в "Гранд Сетунь плаза". Прямой эфир

Пожар произошел утром 3 июня в помещении бизнес-центра "Гранд Сетунь плаза" на западе Москвы. По данным МЧС, в 8-этажном здании горят с 1-го по 4-й этаж. Площадь возгорания составляет 1,1 тысячи квадратных метров, пожару присвоили пятый – максимальный – ранг сложности.

По предварительной версии штаба пожаротушения, причина возгорания – короткое замыкание. Сергей Собянин поручил принять меры по ликвидации пожара в БЦ "Гранд Сетунь плаза". Из горящего здания спасены более 120 человек, заявили в МЧС.