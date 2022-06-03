Около 120 человек спасли при пожаре в БЦ на западе столицы

Видео: МЧС России

Около 120 человек спасли при пожаре в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" на улице Горбунова на западе столицы. Об этом сообщает МЧС РФ в телеграм-канале

Уточняется, что поиск людей в горящем здании продолжается.



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В штабе пожаротушения заявили ТАСС, что предварительной причиной пожара стало короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения.

Пожар вспыхнул в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" на улице Горбунова на западе Москвы в пятницу утром. Пожару присвоен максимальный ранг сложности.

Спасатели продолжают бороться с огнем. Пожар площадью 1 000 квадратных метров ликвидируют 180 человек и 41 единица техники. По предварительной информации, пострадавших нет.

На место происшествия запросили 15 машин скорой помощи. Движение на ближайших улицах ограничено. Автомобилистов попросили выбирать пути объезда.

