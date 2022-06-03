Мужчина разбил три экспоната на сумму более 5 млн долларов в музее Далласа – СМИ

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Мужчина разбил три древнегреческих экспоната на сумму более 5 миллионов долларов в Музее изящных искусств Далласа, передает Associated Press со ссылкой на полицию.

По данным правоохранителей, 21-летний Брайан Эрнандес ночью проник в закрытый музей, разрушил витрину и разбил древнегреческую амфору VI века до нашей эры и древнегреческую вазу, датируемую 450 годом до нашей эры. Стоимость этих экспонатов достигает почти 5 миллионов долларов.

Кроме того, злоумышленник разбил древнегреческую чашу и керамическую бутыль индейского племени кэддо.

Эрандесу грозит тюремный срок от пяти лет до пожизненного заключения.

Ранее сообщалось, что молодой человек бросил торт в картину "Джоконда", выставленную в парижском Лувре. В соцсетях появились видеозаписи с места происшествия. На кадрах видно, как молодой человек бросил кусок торта и размазал его по бронестеклу, которым защищена картина.

Подобраться на максимально близкую дистанцию активист смог, замаскировавшись под женщину-инвалида. Все дело в том, что для колясочников перед картиной сделан специальный проход, который расположен ближе, чем коридор для обычных посетителей.

В свою очередь, парижский Лувр намерен подать иск в связи с актом вандализма.

