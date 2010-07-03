Названа причина гибели совладелицы S7

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Все, кто был на борту упавшего в Германии бизнес-джета Epic LT RA-2151G, погибли от в результате крушения. "Воздействие третьей стороны" исключили сотрудники прокуратуры Дармштадта, которые провели вскрытие во Франкфурте, передает РИА Новости.

"Нет никаких доказательств воздействия с третьей стороны, мы исходим из того, что люди погибли в результате крушения", – отметил представитель прокуратуры.

31 марта самолет рухнул при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах. По данным СК РФ, погибли акционер S7 Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун. Возбуждено уголовное дело.

Выяснением обстоятельств ЧП занимаются немецкое управление по расследованию авиапроисшествий и Межгосударственный авиационный комитет.

