Разбившийся самолет с акционером S7 ранее попадал в авиаинцидент

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Самолет, на котором разбилась совладелец группы S7 Наталия Филева, ранее бывал в авиаинциденте. Об этом РИА Новости рассказали в Федеральном управлении расследования авиационных происшествий ФРГ (BFU).

Главный редактор Национального аэрокосмического журнала "Взлет" Андрей Фомин уточнил, что потерпевший крушение самолет Epic-LT несколько лет назад "сел на брюхо" в Домодедове. После этого его восстановили и воздушное судно продолжило летать.

"Да, нам это известно, это будет указано в докладе по итогам расследования", – заявил представитель германского управления.

31 марта во Франкфурте-на-Майне разбился бизнесджет с одним из руководителей авиакомпании S7. В самолете летели председатель совета директоров S7 Наталия Филева, предположительно, со своим отцом. После крушения никто не выжил.

ЧП произошло при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах. Представитель германской службы безопасности полетов (ДФС) предположил, что пилот мог потерять контроль над самолетом во время выполнения маневра поворота.

Директор Научного центра экономического мониторинга, анализа и прогнозирования ГНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд назвал гибель Филевой "огромной потерей для авиационной отрасли". Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает ее гибель личной трагедией.

Межгосударственный авиационный комитет уже приступил к расследованию крушения. По предварительной информации, выяснение причин может занять несколько месяцев.