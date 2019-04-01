Разбившийся самолет с акционером S7 ранее попадал в авиаинцидент

Самолет, на котором разбилась совладелец группы S7 Наталия Филева, ранее бывал в авиаинциденте. Об этом РИА Новости рассказали в Федеральном управлении расследования авиационных происшествий ФРГ (BFU).
Главный редактор Национального аэрокосмического журнала "Взлет" Андрей Фомин уточнил, что потерпевший крушение самолет Epic-LT несколько лет назад "сел на брюхо" в Домодедове. После этого его восстановили и воздушное судно продолжило летать.
"Да, нам это известно, это будет указано в докладе по итогам расследования", – заявил представитель германского управления.
31 марта во Франкфурте-на-Майне разбился бизнесджет с одним из руководителей авиакомпании S7. В самолете летели председатель совета директоров S7 Наталия Филева, предположительно, со своим отцом. После крушения никто не выжил.
ЧП произошло при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах. Представитель германской службы безопасности полетов (ДФС) предположил, что пилот мог потерять контроль над самолетом во время выполнения маневра поворота.
Директор Научного центра экономического мониторинга, анализа и прогнозирования ГНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд назвал гибель Филевой "огромной потерей для авиационной отрасли". Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает ее гибель личной трагедией.
Межгосударственный авиационный комитет уже приступил к расследованию крушения. По предварительной информации, выяснение причин может занять несколько месяцев.
При крушении частного самолета в Германии погибла совладелица S7
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.