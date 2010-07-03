Специалисты МАК занялись расследованием крушения самолета с акционером S7

Группу специалистов для участия в расследовании причин крушения самолета с акционером S7 Airlines Наталией Филевой сформировал Межгосударственный авиационный комитет.

В пресс-службе МАК уточнили, что специалисты уже приступили к работе.

Выяснением причин трагедии также занимаются сотрудники Немецкого федерального бюро расследований авиационных происшествий.

Днем 31 марта частный самолет Epic-LT , в котором была Филева, разбился при заходе на посадку в немецком аэропорту Эгельсбах.

После падения бизнес-джет загорелся. Все находившиеся на борту погибли. Соболезнования семье и близким Филевой выразил аэропорт Домодедово.

Известно, что воздушное судно летело из Канн. В момент аварии пилот управлял лайнером по правилам визуального полета, а не по указаниям системы радиолокационного управления.

Ранее в Сети появилось видео с места крушения. На кадрах обломки самолета поливают пеной.