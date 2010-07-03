Появилось видео с места гибели совладельца S7

Общественный канал hr-fernsehen опубликовал видео с места авиакатастрофы, в которой погибла совладелец S7 Наталья Филева. На записи показаны обломки самолета, сотрудники экстренных служб поливают их пеной.
Председатель совета директоров S7 Наталья Филева, супруга совладельца S7 Владислава Филева, погибла в возрасте 55 лет. Это произошло вечером 31 марта. Бизнес-джет Epic-LT потерпел крушение при заходе на посадку во Франкфурте-на-Майне. На борту также был отец Филевой.
Самолет летел из Канн в аэропорт Эгельсбах и упал перед посадкой. В момент аварии пилот управлял лайнером по правилам визуального полета, а не по указаниям системы радиолокационного управления. Аэропорт Домодедово выразил соболезнования семье и близким Натальи Филевой.
При крушении частного самолета в Германии погибла совладелица S7
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