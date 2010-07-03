Аэропорт Домодедово выразил соболезнования семье акционера S7 Филевой

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Аэропорт Домодедово выразил соболезнования семье и близким акционера S7 Airlines Наталии Филевой, которая 31 марта погибла при крушении самолета в Германии.

"Успешный предприниматель, харизматичный лидер и яркая женщина – такой она останется в нашей памяти и истории авиации", – сказали Агентству "Москва" в пресс-службе.

Вместе с тем представитель германской службы безопасности полетов (ДФС) сообщил ТАСС, что пилот мог потерять контроль над машиной во время выполнения маневра поворота.

Собеседник агентства отметил, что самолет марки EPIC следовал из Канн в аэропорт Эгельсбах и "упал непосредственно перед посадкой".

Он уточнил, что в момент аварии пилот управлял машиной, руководствуясь правилами визуального полета, а не указаниями системы радиолокационного управления.

Это является обычной процедурой. Однако авария произошла, предположительно, спустя пять минут после, добавил собеседник.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ранее также выразил соболезнования и назвал гибель Филевой личной трагедией.

Председатель совета директоров S7 Наталья Филева (жена совладельца S7 Владислава Филева) погибла в возрасте 55 лет.

Бизнес-джет Epic-LT рухнул при заходе на посадку во Франкфурте-на-Майне. На борту также находился отец Филевой.