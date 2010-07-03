Рогозин назвал гибель супруги владельца S7 личной трагедией

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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал гибель совладельца авиакомпании S7 Натальи Филева личной трагедией.

"Она была великим энтузиастом авиации и космонавтики, и для всех нас ее гибель – личная трагедия", – написал он в Twitter.

Гендиректор госкорпорации отметил, что за день до трагедии обсуждал с Филевой первый испытательный полет Ил-112В, говорится на сайте корпорации.

Он также указал, что "в наших планах было создание для "Морского старта" "морской" версии ракеты "Союз-5" и выразил соболезнования супругу и семье Филевой.

31 марта председатель совета директоров S7 Наталья Филева (жена владельца S7 Владислава Филева) погибла в авиакатастрофе в возрасте 55 лет.

На борту также находился отец Филевой. Отмечается, что бизнес-джет Epic-LT потерпел крушение при заходе на посадку во Франкфурте-на-Майне.