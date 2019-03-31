Супруга владельца S7 погибла в авиакатастрофе

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Во Франкфурте погибла в авиакатастрофе председатель совета директоров S7 Наталья Филева (жена владельца S7 Владислава Филева) и ее отец. Их самолет бизнес-джет Epic-LT потерпел крушение.

"Погибла Наталья Валерьевна вместе с отцом. Они летели в Германию на лечение. Не Филев, а жена", – уточнил источник РИА Новости.

Сам глава S7 жив. Он сейчас направляется в Германию. Точные обстоятельства трагедии пока неизвестны. Однако источник Агентства "Москва" сообщил, что трагедия произошла при заходе на посадку.

"При заходе на посадку частного самолета Epic-LT в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне) в возрасте 55 лет погибла акционер S7 Airlines Наталия Филева. Ее образ как яркого неравнодушного лидера и прекрасного человека навсегда останется в памяти сотрудников, это невосполнимая утрата для всего коллектива", – сообщили в пресс-службе S7.

Команда холдинга выразила соболезнования семье и близким погибших.

