Супруга владельца S7 погибла в авиакатастрофе

Во Франкфурте погибла в авиакатастрофе председатель совета директоров S7 Наталья Филева (жена владельца S7 Владислава Филева) и ее отец. Их самолет бизнес-джет Epic-LT потерпел крушение.
"Погибла Наталья Валерьевна вместе с отцом. Они летели в Германию на лечение. Не Филев, а жена", – уточнил источник РИА Новости.
Сам глава S7 жив. Он сейчас направляется в Германию. Точные обстоятельства трагедии пока неизвестны. Однако источник Агентства "Москва" сообщил, что трагедия произошла при заходе на посадку.
"При заходе на посадку частного самолета Epic-LT в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне) в возрасте 55 лет погибла акционер S7 Airlines Наталия Филева. Ее образ как яркого неравнодушного лидера и прекрасного человека навсегда останется в памяти сотрудников, это невосполнимая утрата для всего коллектива", – сообщили в пресс-службе S7.
Команда холдинга выразила соболезнования семье и близким погибших.
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