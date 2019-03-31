Скажется ли на авиакомпании S7 гибель председателя совета директоров

31 марта в немецком городе Франкфурт-на-Майне разбился бизнесджет с одним из руководителей авиакомпании S7. В самолете летели председатель совета директоров S7 Наталия Филева, предположительно, со своим отцом. После крушения никто не выжил. Разбираемся, почему произошла трагедия и что теперь ожидает авиакомпанию.

Фото: ТАСС/Jan Huebner/Florian Ulrich/imago images

Что известно о трагедии

Бизнесджет Epic-LT, принадлежащий авиакомпании "Глобус", потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах. На борту находились 55-летняя председатель совета директоров S7 Наталия Филева, предположительно, со своим отцом. Все пассажиры и пилот погибли. После сообщения о катастрофе появилась информация, что на борту также находился глава S7 Владислав Филев, но затем ее опровергли.

Представитель германской службы безопасности полетов (ДФС) предположил, что пилот мог потерять контроль над самолетом во время выполнения маневра поворота. По его словам, в момент аварии пилот управлял машиной, руководствуясь правилами визуального полета, а не указаниями системы радиолокационного управления. Но это является обычной процедурой. Авария же произошла, предположительно, спустя пять минут после.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) уже приступил к работе по расследованию крушения самолета. По предварительным данным, выяснение причин авиакатастрофы может занять несколько месяцев.

В свою очередь, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал гибель Наталии Филевой личной трагедией. Он также отметил, что за день до происшествия обсуждал с ней первый испытательный полет Ил-112В. Кроме того, Рогозин указал, что в "планах было создание для "Морского старта" "морской" версии ракеты "Союз-5", и выразил соболезнования супругу и семье Филевой.

Наталия Филева вместе со своим мужем владела корпорацией S7 Group. Это крупнейший частный авиационный холдинг России. В группу компаний входит около 15 авиакомпаний, среди которых "Сибирь" и "Глобус". Перевозчик на февраль 2019 года Наталия Филева вместе со своим мужем владела корпорацией S7 Group. Это крупнейший частный авиационный холдинг России. В группу компаний входит около 15 авиакомпаний, среди которых "Сибирь" и "Глобус". Перевозчик на февраль 2019 года занимал второе место по размеру пассажиропотока (16 миллионов пассажиров) среди российских авиакомпаний после "Аэрофлота". По данным Forbes, в 2018 году Филева обладала состоянием в 600 миллионов долларов. В 2015 году в Домодедово произошел инцидент, в котором при посадке самолета деловой авиации Epic LT пилот не смог выпустить шасси. В результате поломки он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. По информации СМИ, пилотом того самолета был генеральный директор S7 Владислав Филев. Тогда никто из экипажа и пассажиров не пострадал.



Скажется ли на авиакомпании?

Директор Научного центра экономического мониторинга, анализа и прогнозирования ГНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд в разговоре с Москвой 24 подчеркнул, что гибель Филевой станет "огромной потерей для авиационной отрасли".

"В российском союзе промышленников и предпринимателей она возглавляла подкомиссию воздушного транспорта, где была очень активной. Благодаря ее знаниям ставились, обсуждались и решались многие вопросы. Здесь ее очень будет не хватать. С точки зрения отстаивания интересов отрасли на государственном уровне она серьезную работу проводила, также в силу своей энергии и высокой квалификации была очень эффективной", – пояснил эксперт.

Однако, по его словам, на работе самой компании S7 это не должно отразиться.