Возбуждено дело после авиакатастрофы, в которой погибла совладелец S7

Уголовное дело возбуждено по факту авиакатастрофы в Германии, в результате которой погибла совладелец S7 Наталия Филева, сообщает пресс-служба СК РФ.
Дело заведено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.
31 марта при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах потерпел крушение бизнес-джет Epic LT RA-2151G, на борту которого находилось двое пассажиров и пилот воздушного судна. По предварительным данным, погибшими являлись акционер S7 Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун.
Представитель германской службы безопасности полетов (ДФС) предположил, что пилот мог потерять контроль над самолетом во время выполнения маневра поворота. Межгосударственный авиационный комитет приступил к расследованию крушения. По предварительной информации, выяснение причин может занять несколько месяцев.
Главный редактор Национального аэрокосмического журнала "Взлет" Андрей Фомин уточнил, что потерпевший крушение самолет несколько лет назад "сел на брюхо" в Домодедове. После этого его восстановили и воздушное судно продолжило летать.
Специалисты МАК выясняют причины крушения самолета с акционером S7
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