Взрыв прогремел на заводе "Каметсталь" в Днепропетровской области

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."

В Днепропетровской области Украины прогремел взрыв на металлургическом заводе "Каметсталь". Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на украинское издание.

Отмечается, что взрыв не связан с прилетом снарядов, а вызван "нарушением технологического процесса". Он произошел на территории доменного цеха предприятия, в результате взрыва имеются разрушения. О пострадавших пока неизвестно.

В воскресенье, 2 марта, несколько взрывов прогремело в разных городах Украины. Взрывы раздались в Киеве, а также в Хмельницкой области – в городах Хмельницком и Староконстантинов.

Между тем депутат Верховной рады Марьяна Безуглая подтвердила ликвидацию украинских военных в результате российского удара по полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. По данным парламентария, удар был нанесен во время построения личного состава.