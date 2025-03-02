ТАСС: взрывы произошли ночью в нескольких городах Украины

02 марта, 05:36Политика
Фото: 123RF/sandsua
Несколько взрывов прогремело прошедшей ночью в нескольких украинских городах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания.
Взрывы раздались в Киеве, а также в Хмельницкой области: в городах Хмельницкий и Староконстантинов. Подробности случившегося пока не приводятся.
На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат в Харьковской и Сумской областях Украины.
Ранее российские войска нанесли групповой удар с применением высокоточного оружия по объектам энергетической инфраструктуры, включая газоэнергетические, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.
По данным Минобороны РФ, все объекты были поражены при помощи оружия воздушного, морского и наземного базирования.
ВС РФ нанесли удар по военной критической инфраструктуре Украины