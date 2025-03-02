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02 марта, 05:36

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ТАСС: взрывы произошли ночью в нескольких городах Украины

Взрывы раздались ночью в нескольких городах на Украине – СМИ

Фото: 123RF/sandsua

Несколько взрывов прогремело прошедшей ночью в нескольких украинских городах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания.

Взрывы раздались в Киеве, а также в Хмельницкой области: в городах Хмельницкий и Староконстантинов. Подробности случившегося пока не приводятся.

На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат в Харьковской и Сумской областях Украины.

Ранее российские войска нанесли групповой удар с применением высокоточного оружия по объектам энергетической инфраструктуры, включая газоэнергетические, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

По данным Минобороны РФ, все объекты были поражены при помощи оружия воздушного, морского и наземного базирования.

ВС РФ нанесли удар по военной критической инфраструктуре Украины

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