ТАСС: взрывы прогремели в Киеве и еще двух городах Украины

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несколько взрывов произошло в Киеве, Сумах и Харькове на Украине в ночь на 25 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания.

Информация о последствиях взрывов или каких-либо разрушениях инфраструктуры не приводится. На данный момент воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

Ранее российские войска нанесли групповой удар с применением высокоточного оружия по объектам энергетической инфраструктуры, включая газоэнергетические, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

По данным Минобороны РФ, все объекты были поражены при помощи оружия воздушного, морского и наземного базирования.