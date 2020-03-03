Учитель школы, где дети пострадали от кварцевой лампы, будет уволена – Депобр

10:13
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Департамент образования и науки Москвы проводит внутреннюю проверку после того, как 25 столичных школьников получили ожоги роговиц глаз во время уроков, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве рассказали, что 2 марта в школе 1415 учительница 1-го класса для обеззараживания воздуха на перемене использовала облучатель открытого типа, что является нарушением, поскольку использоваться могут только устройства закрытого типа.
Когда урок начался и дети вернулись в класс, педагог не выключила кварцевую лампу вопреки правилам безопасности и инструкции по использованию этого устройства. В итоге несколько детей обратились за медицинской помощью, после обследования их отпустили домой. Четверо детей уже вернулись к занятиям.
В департаменте рассказали, что учительница будет уволена. В школе будут использоваться исключительно бактерицидные лампы закрытого типа, а для всех педагогов проведут дополнительный инструктаж по безопасности.
Проверку по данном факту начал Следственный комитет. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.
Ранее СМИ сообщили, что 25 первоклассников попали в больницу с термическими ожогами роговиц глаз. Отмечается, что якобы дети пострадали из-за того, что в кабинете весь день работала ультрафиолетовая лампа. Включили ее для антибактериальной обработки.
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