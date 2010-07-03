Пожар в здании бывшего фитнес-центра в Москве ликвидирован

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Пожар в выселенном здании на северо-западе Москвы ликвидирован. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщает Агентство "Москва".

Возгорание произошло в кирпичном неэксплуатируемом здании на Родионовской улице, владение 16. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров.

На месте работало 25 человек и пять единиц спецтехники.