Здание бывшего фитнес-центра загорелось в Москве

В здании бывшего фитнес-центра на Родионовской улице в столичном районе Куркино произошел пожар. На месте происшествия уже работают сотрудники экстренных служб, принимаются меры по ликвидации возгорания.
Площадь возгорания составляет около 300 квадратных метров, сообщает телеканал Москва 24. По предварительной информации, здание не эксплуатировалось.
Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 19:28 мск. "Происходит возгорание кирпичного не эксплуатируемого здания", – сообщили в ведомстве. Информация о пострадавших не поступала. Дальнейшая информация уточняется.
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