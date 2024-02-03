Прокуратура выясняет причины проживания женщины с детьми в подъезде на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Московская прокуратура контролирует ситуацию женщины, которая вместе с тремя детьми и собакой временно проживает в подъезде жилого дома на улице Тагильская. Об этом говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что по предварительным данным, женщина с тремя детьми разместилась в подъезде жилого дома, расположив там мебель, вещи и предметы первой необходимости. Причины, по которым женщина и дети живут в подъезде, не известны.

В ведомстве отметили, что установление всех обстоятельств произошедшего, а также восстановление нарушенных жилищных прав на контроле в прокуратуре.

Ранее в пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что мошенники обманули 85-летнего пенсионера, заставив его продать квартиру на севере Москвы и машину, а затем отдать злоумышленникам полученные от продажи деньги.

До этого в похожую ситуацию попала 75-летняя жительница Москвы. Ее испугали якобы оформленным на нее кредитом на 1 миллион рублей, а затем второй мошенник предложил также продать квартиру для спасения жилья.