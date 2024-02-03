Возгорание нефтепродуктов в Волгограде ликвидировали

Фото: 123RF/svglass

Возгорание нефтепродуктов в Красноармейском районе Волгограда ликвидировали. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления МЧС РФ.

"7:55 объявлена полная ликвидация", – отметило ведомство.

О возгорании нефтепродуктов в Волгограде стало известно рано утром 3 февраля. Первоначально сообщалось, что пожар произошел на площади в 300 квадратных метров. Позднее пожарные локализовали возгорание на площади 100 квадратных метров.

Как сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, причиной пожара стало падение сбитого дрона. В результате произошедшего никто не пострадал, добавил он.

Вместе с тем в Минобороны РФ рассказали, что дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в общей сумме семь украинских беспилотников самолетного типа над территориями Белгородской, Волгоградской и Ростовской областей.

Газопровод взорвался в США