03 января, 04:22Происшествия
Количество жертв крушения самолета в Калифорнии выросло до 2
Фото: телеграм-канал SHOT
Число погибших в результате падения самолета на здание в Калифорнии увеличилось до двух. Об этом сообщила полиция города Фуллертон в соцсети X.
Также выросло количество пострадавших: 18 человек получили различные ранения, из них десять были госпитализированы, остальным оказали помощь на месте.
Сотрудники полиции продолжают вести расследование инцидента.
В ночь на 3 января стало известно, что небольшой самолет упал на здание в Калифорнии, спровоцировав пожар. После произошедшего местная полиция начала эвакуацию здания.
Правоохранительные органы также устанавливают тип самолета и его маршрут.