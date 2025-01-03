Количество жертв крушения самолета в Калифорнии выросло до 2

Фото: телеграм-канал SHOT

Число погибших в результате падения самолета на здание в Калифорнии увеличилось до двух. Об этом сообщила полиция города Фуллертон в соцсети X.

Также выросло количество пострадавших: 18 человек получили различные ранения, из них десять были госпитализированы, остальным оказали помощь на месте.

Сотрудники полиции продолжают вести расследование инцидента.

В ночь на 3 января стало известно, что небольшой самолет упал на здание в Калифорнии, спровоцировав пожар. После произошедшего местная полиция начала эвакуацию здания.

Правоохранительные органы также устанавливают тип самолета и его маршрут.