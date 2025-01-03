Один человек погиб в результате падения самолета на здание в Калифорнии

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Один человек погиб при крушении небольшого самолета на здание в Калифорнии. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на данные местной полиции.

Еще 15 человек получили различные травмы. В данный момент сотрудники полиции устанавливают тип самолета и его маршрут.

О том, что небольшой самолет упал на здание в Калифорнии, спровоцировав пожар, стало известно в ночь на 3 января. После произошедшего правоохранители сразу начали эвакуацию здания.

Ранее сообщалось, что все пассажиры и члены экипажа, находившиеся в пассажирском самолете авиакомпании Swiss Air Lines, были госпитализированы в Австрии после аварийной посадки, вызванной задымлением на борту.