Число жертв обрушения в Магнитогорске достигло 38 человек

Фото: ТАСС/Снимок с видео/Пресс-служба МЧС России

Спасатели извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске тело женщины. Об этом со ссылкой на МЧС РФ сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о гибели 37 человек. Продолжается поиск трех человек. Поисковые работы длятся четвертые сутки. До сих пор сохраняется угроза обрушения конструкций дома.

31 декабря произошел взрыв газа в жилом 12-подъездном доме в Магнитогорске. Обрушилась часть подъезда с 3 по 10 этаж. Работу осложняет низкая температура в Магнитогорске.

Спустя несколько часов после ЧП в Магнитогорск прибыл Владимир Путин и провел экстренное совещание. По поручению президента создана правительственная комиссия для ликвидации последствий взрыва.

1 января спасатели обнаружили под завалами завернутого в одеяло 10-месячного ребенка. Мальчик провел под завалами 35 часов, у него серьезные обморожения конечностей, закрытая черепно-мозговую травму, множественные переломы голени и общее переохлаждение. Ребенка доставили на лечение в Москву самолетом главы Сбербанка Германа Грефа. Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, что состояние мальчика тяжелое, но стабильное.

Власти Челябинской области выплатят семьям погибших по одному миллиону рублей. Пострадавшие получат от 200 до 400 тысяч рублей в зависимости от тяжести повреждения.