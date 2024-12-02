Организатор круиза опроверг снятие туриста из РФ с лайнера SH Diana

Фото: swanhellenic.com

Турист из России Илья Строков, которого якобы сняли с лайнера SH Diana, остается на борту судна, заявил в беседе с ТАСС представитель организовавшей круиз в Антарктиду компании Swan Hellenic.

"Первую половину сегодняшнего дня пассажир Илья Строков провел на экскурсии в Ушуайя, и на момент 17:00 по московскому времени он продолжает оставаться на борту", – заявила собеседница агентства.

Сам Строков ранее сообщил, что его сняли с корабля якобы за организацию беспорядков. По его словам, за завтраком к нему подошел капитан судна и потребовал покинуть лайнер, дав на сборы 30 мнут. Пассажир также уточнил, что корабль прибыл в аргентинский порт Ушуайя.

Круизный лайнер SH Diana, который должен был доставить туристов в Антарктиду, не смог достигнуть точки назначения из-за сломанного винта. Также из-за неполадок не состоялась большая часть высадок на близлежащие острова. На борту застряли более 170 пассажиров, включая россиян.

Компания Swan Hellenic подтвердила неисправность судна и заявила, что пассажирам предложили возврат в размере 50% от потраченной суммы или сертификат на 65% для оплаты другого круиза. Стоимость одного тура составила свыше одного миллиона рублей, уточняли туристы.

Несколько россиян объявили голодовку, не согласившись с условиями компенсации. Среди них была россиянка Наталья Литвинова. Она запросила аналогичный круиз в течение ближайших двух лет, а также возмещение транспортных расходов. Позже стало известно, что Литвинова урегулировала спор с компанией.