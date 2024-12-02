Туриста из России сняли с круизного лайнера SH Diana

Фото: телеграм-канал "Российский союз туриндустрии"

Российского туриста Илью Строкова сняли с лайнера SH Diana, прервавшего круиз в Антарктиду из-за неисправности силовой установки. Об этом пассажир рассказал ТАСС.

Мужчина уточнил, что его выселили с корабля якобы за организацию беспорядков.

"Дали 30 минут на сборы. Подошел на завтраке капитан, сказал, что вы обязаны покинуть судно. Сказал из-за того, что я тут на корабле навожу беспорядки", – рассказал мужчина.

По его словам, лайнер прибыл в порт Ушуайя в Аргентине. При этом на счет неполадок Строкову ничего неизвестно.

Круизный лайнер SH Diana, который должен был доставить туристов в Антарктиду, не смог достигнуть точки назначения из-за сломанного винта. Также из-за неполадок не состоялась большая часть высадок на близлежащие острова. На борту застряли более 170 пассажиров, включая россиян.

Компания Swan Hellenic подтвердила неисправность судна и заявила, что пассажирам предложили возврат в размере 50% от потраченной суммы или сертификат на 65% для оплаты другого круиза. Стоимость одного тура составила свыше одного миллиона рублей, уточняли туристы.

Несколько россиян объявили голодовку, не согласившись с условиями компенсации. Среди них была россиянка Наталья Литвинова. Она запросила аналогичный круиз в течение ближайших двух лет, а также возмещение транспортных расходов. Позже стало известно, что Литвинова урегулировала спор с компанией.